Отравленный отдых: в Свердловской области в элитном лагере для детей зафиксирована инфекция

12:22 | 8.11.2019

Фото: twitter.com

В свердловском лагере «Лесная жемчужина» зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. Известно, что там отдыхают одаренные дети из центра «Золотое сечение». Отметим, указанный центр организован по аналогии и на основании соглашения с федеральным «Сириусом», который основан по инициативе президента РФ Владимира Путина.



Как сообщают в департаменте главы региона, в лагере работает межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты министерств образования и молодежной политики, министерства здравоохранения Свердловской области, а также регионального Роспотребнадзора.



По предварительным данным, заболели 19 человек.Медицинский персонал готов госпитализировать детей в случае необходимости. Помимо прочего, в региональном министерстве образования заявили о досрочном завершении смены, до окончания которой остается меньше недели.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»