Свердловчанину, пытавшемуся убить своего знакомого, назначили 9 лет колонии

11:26 | 6.11.2019

Фото: news.myseldon.com

В Кировграде вынесли приговор 39-летнему свердловчанину, признанному виновным в покушении на убийство. За ранение своего знакомого ножом он получил 9 лет лишения свободы.



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент случился ещё в ноябре 2018 года в одной из квартир Кировграда. Обвиняемый, напившись, на почве личной неприязни начал ссориться со своим знакомым. Во время конфликта мужчина взял кухонный нож и нанес ранение мужчине в грудную клетку, причинив тем самым тяжкий вред его здоровью. Пострадавшему удалось выжить благодаря во время оказанной медпомощи и вмешательству других людей, находившихся в этот момент в квартире.



Согласно приговору суда, злоумышленник будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»