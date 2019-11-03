Один водитель погиб: на Урале столкнулись два грузовика

09:02 | 5.11.2019

Фото: Е1.RU

4 ноября вечером, около 23:00, на трассе Реж-Екатеринбург столкнулись два грузовика.



Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл в двух километрах от посёлка Лосиный. По некоторым данным, в результате столкновения один из водителей погиб, а другой получил ушибы. От сильного удара у обоих грузовиков отлетели кабины.



Из-за ДТП часть дороги была перекрыта, а на месте работали сотрудники ДПС, спасатели и медики. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»