В Екатеринбурге в Цыганском поселке произошел массовый конфликт со стрельбой. Участников задержал ОМОН

12:10 | 31.10.2019

В Екатеринбурге вечером 30 октября в Цыганском поселке на ВИЗе произошел массовый конфликт со стрельбой. По предварительным данным, цыгане не рассчитались за некий ремонт, после чего к ним приехали поговорить строители-«кредиторы». Несмотря на спокойный тон беседы, с соседних домов повыскакивали несколько десятков цыган, после чего в толпе стали звучать угрозы, между сторонами началась стычка, переросшая в драку.



По данным veved.ru, прозвучало несколько выстрелов, в связи с чем очевидцы конфликта обратились в полицию. На место выезжали бойцы ОМОН Управления Росгвардии Свердловской области, которые задержали часть присутствующих, они были доставлены в отдел полиции №9 УМВД России по Екатеринбургу (называется цифра в 30-35 человек, всего же в конфликте принимало участие больше 70 граждан). Кроме этого, в Цыганский поселок выезжал начальник ОП №9 Александр Маликов.



Отметим, что конфликт произошел на бытовой почве.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу не подтвердили информацию о массовой драке и стрельбе на улице Металлургов.



«По факту конфликта между заказчиками и подрядчиками проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», - заявили в УМВД.



Напомним, что 3 сентября 2016 года конфликт в Цыганском поселке на улице Депутатской закончился крупной перестрелкой с ранеными и убитыми. Погибли два человека, ещё шестеро пострадали. По версии следствия, всё началось с того, что цыган Дмитрий Пестриков поссорился с казаком Олегом Шишовым, после чего приехал к нему на разборки с «группой поддержки» из двадцати с лишним человек. После словесной перепалки началась перестрелка.

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