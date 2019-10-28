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15:41 | 29.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

СКР подтвердил факт подмены анализов виновника смертельного ДТП в Екатеринбурге

Эксперты установили, что моча виновника ДТП на Малышева-Московской Владимира Васильева, сданная на выявление алкогольного и наркотического опьянения, принадлежит его отцу.

Источник сообщает, что органы прокуратуры уже выясняют, каким образом произошла подмена. По данным издания «Коммерсантъ-Урал», подмена могла произойти в ходе первичного отбора, когда и присутствовал отец.

Источник сообщает, что вопросы могут возникнуть и к сотрудникам ГИБДД, которые по регламенту обязаны противодействовать подмене биологических материалов.

Мать обвиняемого подтверждает, Васильев является сыном бывшего высокопоставленного финансиста Росгвардии.

Напомним, четвертого августа в Екатеринбурге произошла авария, в которой погибли два человека. В инциденте обвиняется Владимир Васильев, который врезался в машины на высокой скорости.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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