25 тысяч свердловчан ждут восстановления электроснабжения

09:28 | 29.10.2019

Фото: m2.ruscable.ru

Из-за штормового ветра около 25 тысяч жителей Свердловской области остались без электроснабжения. В частности пострадали Верхняя Сысерть, Кадниково, Октябрьский, Кашино, Кедровка, Сысерть, Старопышминск, Логиново и ещё около двадцати сел и деревень.



В компании «Россети Урал» сообщили, что бригады оперативно работают над устроением последствий аварий. На объектах трудятся около 150 человек и 40 единиц спецтехники.



Информацию о ходе восстановительных работ можно узнать по телефону 8-800-25-01-220.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»