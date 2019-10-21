В Екатеринбурге насмерть сбили человека

10:31 | 22.10.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Сегодня утром, около 06:30, в Екатеринбурге возле дома № 269 на улице Проезжей насмерть сбили пешехода.



Водитель Nissan Almera ехал со стороны Березовского по улице Проезжей в сторону Норильской и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. В результате столкновения мужчина-пешеход 1953 года рождения от полученных травм скончался на месте.



Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефону 8 (912) 26 33 003, 8 (912) 28 15 847.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»