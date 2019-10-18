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09:59 | 21.10.2019

Фото: fotokto.ru

Мокрый снег и гололёд: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели

В начале новой рабочей недели в Екатеринбурге будет холодно и дождливо. Из-за мокрого снега и ледяного дождя на дорогах уже появилась гололедица.

Так, в понедельник, 21 октября, в столице Урала будет облачно с прояснениями, выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и ледяного дождя. Образуется гололёд. Днём воздух прогреется до +2...+4 °С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

Во вторник, 22 октября, будет также облачно с прояснениями. Ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, днём пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0...+2 °С, а днём +5...+7 °С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать до 14 м/с.

В середине недели, 23 октября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью столбик термометра будет находиться около 0 °С, а днём поднимется до +2...+4 °С. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать до 13 м/с.

Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС» .

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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