В Екатеринбурге на улице Краснолесья во время замены труб погибли двое рабочих

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Вечером 19 октября в Академическом районе Екатеринбурга во время работ по замене труб погибли двое рабочих. Их придавило ковшом, отпавшим от экскаватора, и завалило грунтом в траншее, где они работали.Двое мужчин находились в траншее глубиной около десяти метров, когда от экскаватора, работавшего рядом, отвалился ковш. Он упал в траншею, и рабочих засыпало землей.Спасатели искали погибших, раскапывая землю лопатами. Как рассказали в МЧС, завершить поиски удалось только в 01:23. В операции были задействованы 29 человек и 7 единиц техники. На месте работали также полицейские и «скорая».Добавим, что одному из погибших было 34 года. Второму рабочему было 18 лет.Следственный комитет начал проверку по факту нарушений требований охраны труда при проведении земляных работ.