В Екатеринбурге 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

10:09 | 19.10.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера поздним вечером на улице Луганской произошло ДТП, в котором скончался пешеход. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 61-летнего мужчину сбил 18-летний водитель на автомобиле «Лада Приора».



На данный момент по факту аварии ведется расследование.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»