11:10 | 15.10.2019

Фото: страница Ксении во «ВКонтакте»

Правоохранительными органами задержаны трое подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает РИА «Новый День». Как удалось выяснить «Вечерним ведомостям», все трое задержанных являются жителями Челябинска, среди них одна женщина и двое мужчин.



Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Продавая свой автомобиль Audi Q5, она уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Телефон не отвечает. Спустя сутки в Челябинске у перекупщиков была найдена машина Ксении, в которой были обнаружены замытые следы крови. По словам очевидцев, девушку видели с несколькими мигрантами. В СУ СКР России по Свердловской области сообщили, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».



Несколько дней Ксению искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры из отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Они прочесывали лес в районе поселка Шувакиш, однако, поиски не дали результатов.



Представители ГУ МВД и СУ СКР России по Свердловской области ситуацию не комментируют.

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