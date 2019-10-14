Новости дня
11:10 | 15.10.2019
Фото: страница Ксении во «ВКонтакте»
Задержаны трое подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Продавая свой автомобиль Audi Q5, она уехала на встречу с потенциальным покупателем в районе Белой башни на Уралмаше. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Телефон не отвечает. Спустя сутки в Челябинске у перекупщиков была найдена машина Ксении, в которой были обнаружены замытые следы крови. По словам очевидцев, девушку видели с несколькими мигрантами. В СУ СКР России по Свердловской области сообщили, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
Несколько дней Ксению искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры из отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Они прочесывали лес в районе поселка Шувакиш, однако, поиски не дали результатов.
Представители ГУ МВД и СУ СКР России по Свердловской области ситуацию не комментируют.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:42 | 15.10.2019
Музей Победы предложил юным художникам из Пермского края стать авторами новогодних открыток
11:33 | 15.10.2019
ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Казани
11:33 | 15.10.2019
В Перми пройдет конкурс «Первоклассник года-2019»
11:10 | 15.10.2019
Задержаны трое подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
10:29 | 15.10.2019
В Екатеринбурге Subaru наехал на Kia, сбил пешехода и врезался в дерево
09:58 | 15.10.2019
К активистам екатеринбургского штаба Навального пришли полицейские
09:34 | 15.10.2019
59 проектов Свердловской области получат президентские гранты
09:07 | 15.10.2019
У пропавшей екатеринбурженки Ксении Каторгиной заработал телефон
21:41 | 14.10.2019
В Сухом Логу будут судить мужчину, убившего питомцев своей супруги
20:36 | 14.10.2019
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии опьянения
20:24 | 14.10.2019
В Екарту по просьбе родителей школьников и студентов могут вернуть метро
20:23 | 14.10.2019
В Перми автомобиль сбил группу школьников
19:36 | 14.10.2019
В Екатеринбурге стартовала ежегодная спартакиада народов Среднего Урала
19:08 | 14.10.2019
В Кольцово совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76
18:47 | 14.10.2019
В Нижнем Тагиле ликвидировали 5 несанкционированных свалок
18:30 | 14.10.2019
В Свердловской области снизился рост заболеваемостью ОРВИ
18:27 | 14.10.2019
В Прикамье появился высокотехнологичный детектор для определения злокачественных новообразований
18:00 | 14.10.2019
Необъяснимо, но факт: пропавшую тагильчанку нашли в Екатеринбурге
17:43 | 14.10.2019
В Нижнем Тагиле завоют сирены
17:29 | 14.10.2019
«А тебе слабо?»: в Екатеринбурге судят двух жителей за убийство и кражу
17:15 | 14.10.2019
Два пермских беговых события попали в число номинантов «Премии организаторов национального бегового движения»
17:07 | 14.10.2019
В Прикамье появится онлайн-платформа сельхозярмарок с функцией предварительного заказа
16:38 | 14.10.2019
Как звери: в Екатеринбурге у Оперного театра испорчен парк
15:44 | 14.10.2019
Пермские кадеты победили в спартакиаде «Кадет Приволжья-2019»
15:37 | 14.10.2019
В Екатеринбург на этой неделе приедет Дмитрий Медведев
15:09 | 14.10.2019
Свердловский губернатор отчитался перед президентом России
15:08 | 14.10.2019
«Все довольны результатом». В Общественной палате РФ прокомментировали «храмовый» опрос в Екатеринбурге
14:47 | 14.10.2019
В Екатеринбурге завершен подсчет голосов храмового опроса
14:31 | 14.10.2019
В Камское водохранилище выпустили 7,7 тысячи мальков рыбы
14:27 | 14.10.2019
В Екатеринбурге вновь планируется поиск Ксении Каторгиной