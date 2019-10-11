В Екатеринбурге пропала молодая мать, поехавшая продавать машину

10:01 | 12.10.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В уральской столице пропала молодая мать, которая ещё вечером 10 октября поехала показывать машину потенциальному покупателю, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Уточняется, что 27-летняя Ксения Каторгина уезжала показывать машину в район Уралмаш. Автомобиль впоследствии нашли у перекупщиков, а женщину с тех пор никто не видел. Кроме того, её телефон остается недоступным.



Рост Ксении около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Из дома девушка уезжала в пиджаке, шортах, колготках, ботинках черного цвета и бордовом плаще с рукавами три четверти. Отмечается, что у женщины есть шрам на горле.













Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»