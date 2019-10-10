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12:53 | 11.10.2019

Фото: znak.com

На виновника резонансного ДТП на Малышева завели уголовное дело об угоне

Сегодня в Екатеринбурге состоялось заседания по делу о резонансном ДТП на Малышева, случившемся утром 4 августа. Во время слушания следователь Алексей Кондин сообщил, что на виновника Владимира Васильева завели уголовное дело об угоне машины.

Это дело, по словам Кондина, поступило на прошлой неделе. Стоит напомнить, что ещё в день ДТП была информация о том, что автомобиль, на котором было устроено ДТП, принадлежал знакомому Васильева, у которого он был на вечеринке.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Малышева и Московской. По данным следствия, Васильев на высокой скорости врезался в машины, стоящие перед светофором, из-за чего погибли водитель такси и пассажир.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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