В Кольцово совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет

13:00 | 10.10.2019

Фото: nevsepic.com.ua

Сегодня, 10 октября, в Кольцово аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12. Он совершил посадку «на брюхо», без использования шасси.



Как пишет «РИА Новости», воздушное судно загорелось, однако огонь быстро ликвидировали. На борту было 20 человек. В результате происшествия никто не пострадал.



В екатеринбургском аэропорту сообщили, что из-за внештатной посадки лайнера в Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Судно, совершившее аварийную посадку, не является пассажирским.



Аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов согласно расписанию.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»