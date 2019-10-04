Новости дня
09:33 | 6.10.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в Компрессорном иномарка сбила ребенка
Полицейские уточнили, что ребенок, подойдя к проезжей части, посмотрел вначале налево, потом направо, дождался, пока машины справа проедут и начал переходить дорогу, не посмотрев ещё раз налево. Ребенок, по предварительным данным, выбежал перед близко движущимся транспортом.
Отмечается, что мужчина за рулем «Киа», по его словам, ехал со скоростью 40-45 километров в час, после произошедшего 36-летний водитель вызывал медиков сам. Ребенка госпитализировали с тупой травмой живота.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
10:31 | 6.10.2019
Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» вышел в лидеры чемпионата России, обыграв «Норильский никель»
10:05 | 6.10.2019
Ещё одно ДТП: в Нижнем Тагиле в аварии пострадали двое детей
09:33 | 6.10.2019
В Екатеринбурге в Компрессорном иномарка сбила ребенка
09:04 | 6.10.2019
На ЕКАДе грузовик насмерть сбил человека
20:14 | 5.10.2019
В 2020 году гранты губернатора получат 2020 Свердловских театров
19:21 | 5.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл московскому «Динамо»
19:00 | 5.10.2019
Петербургские футболисты вылетели на матч с «Уралом»
18:31 | 5.10.2019
В Свердловской области изменят способ оплаты отопления
17:27 | 5.10.2019
Покрас Лампас начал восстанавливать арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге
15:00 | 5.10.2019
Николай Карполь открыл именную скамейку в Екатеринбурге
14:21 | 5.10.2019
В Екатеринбурге на Московском тракте одновременно произошло два ДТП
14:03 | 5.10.2019
В Серове пьяный свердловчанин сбил сотрудника ГИБДД
13:48 | 5.10.2019
В Крыму двух туристок из Екатеринбурга спасли сотрудники Росгвардии
13:18 | 5.10.2019
Председатель екатеринбургской гордумы шестой раз стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
12:50 | 5.10.2019
В Екатеринбурге в Чкаловском районе столкнулись два автобуса
11:51 | 5.10.2019
В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки
11:04 | 5.10.2019
Умер екатеринбургский хирург, сделавший первую трансплантацию костного мозга ребенку
10:32 | 5.10.2019
В Екатеринбург из Сухого Лога на вертолете эвакуировали беременную женщину в тяжелом состоянии
10:07 | 5.10.2019
В честь Дня гражданской обороны для уральских детей организовали выставку отряда пожарно-спасательной техники
21:27 | 4.10.2019
В Свердловском МВД отметили 101-ю годовщину со дня образования службы уголовного розыска
20:33 | 4.10.2019
В Богдановиче вынесли приговор уралочке, порезавшей ножом сестру мужа во время ссоры
19:58 | 4.10.2019
В Нижнем Тагиле полицейские в доме у свердловчанина обнаружили оранжерею с коноплей
19:07 | 4.10.2019
Уральские полицейские разыскивают пропавшую свердловчанку
18:25 | 4.10.2019
Следственный комитет проверит автобус, высадивший екатеринбургского школьника из-за отсутствия документов
18:10 | 4.10.2019
В Екатеринбурге заложили аллею 30-летия метро