В Екатеринбурге в Компрессорном иномарка сбила ребенка

09:33 | 6.10.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В уральской столице вчера вечером произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что иномарка «Киа Рио» сбила 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть.



Полицейские уточнили, что ребенок, подойдя к проезжей части, посмотрел вначале налево, потом направо, дождался, пока машины справа проедут и начал переходить дорогу, не посмотрев ещё раз налево. Ребенок, по предварительным данным, выбежал перед близко движущимся транспортом.



Отмечается, что мужчина за рулем «Киа», по его словам, ехал со скоростью 40-45 километров в час, после произошедшего 36-летний водитель вызывал медиков сам. Ребенка госпитализировали с тупой травмой живота.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»