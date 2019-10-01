В Первоуральске ремонтируют фасады и школу к приезду Дмитрия Медведева

17:25 | 4.10.2019

Фото: government.ru

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев планирует посетить Первоуральск. По словам местных жителей, он приедет, чтобы посмотреть производства городского новотрубного завода. Точная дата пока не названа, но ориентировочно визит будет 15 октября.



Перед приездом премьер-министра в Первоуральске начали ремонтировать фасады на улице Ленина, проспектах Ильича и Космонавтов. Кроме того, наконец-то готовится школа №32. Пресс-секретарь мэрии Первоуральска Мария Попова сообщила, что на данный момент не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о приезде Медведева.



Пресс-секретарь также рассказала, что капитальный ремонт в домах проводят ежегодно согласно плану. А школу №32 тоже ремонтировали по плану: там сделали уже кабинет технологии, который открыли к наступившему учебного года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»