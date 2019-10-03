Новости дня
13:13 | 4.10.2019
Фото: Наталья Фёдорова
В Екатеринбурге планируется реконструкция Железнодорожного вокзала
Реконструкция намечена на 2025 или 2026 год. Как рассказал Александр Высокинский, планируется постройка многоэтажного транспортного пересадочного узла, чтобы различный общественный транспорт мог завозить туда пассажиров. Помимо прочего, перед вокзалом появятся торговый центр и отель. Также за рельсами планируется возведение второго здания вокзала, оборудованного под городскую электричку.
Данный проект уже внесен в генплан Екатеринбурга и станет частью реконструкции Завокзального района. Сквер Джавахарлала Неру будет переведен в статус особо охраняемого во избежание сокращения его территории. Работы планируют начать через шесть лет.
Напомним, ремонт железнодорожного вокзала уже проводился накануне Чемпионата мира по футболу в прошлом году. Тогда на реконструкцию было затрачено 157,3 млн рублей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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