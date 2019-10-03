В Екатеринбурге планируется реконструкция Железнодорожного вокзала

13:13 | 4.10.2019

Фото: Наталья Фёдорова

После Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, планируется модернизация железнодорожного вокзала. Об этом сообщил Алексей Гребенкин, замначальника СвЖД.



Реконструкция намечена на 2025 или 2026 год. Как рассказал Александр Высокинский, планируется постройка многоэтажного транспортного пересадочного узла, чтобы различный общественный транспорт мог завозить туда пассажиров. Помимо прочего, перед вокзалом появятся торговый центр и отель. Также за рельсами планируется возведение второго здания вокзала, оборудованного под городскую электричку.



Данный проект уже внесен в генплан Екатеринбурга и станет частью реконструкции Завокзального района. Сквер Джавахарлала Неру будет переведен в статус особо охраняемого во избежание сокращения его территории. Работы планируют начать через шесть лет.



Напомним, ремонт железнодорожного вокзала уже проводился накануне Чемпионата мира по футболу в прошлом году. Тогда на реконструкцию было затрачено 157,3 млн рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»