Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии

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Олег Кагилев обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере»), а его знакомый по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый, являясь до декабря 2017 года начальником ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», в период с февраля по апрель 2017 года узнал, что планируется расторжение контракта между муниципальным бюджетным учреждением и юридическим лицом, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в пос. Баранчинский, а также планируется объявление новых торгов на выполнение работ на данном объекте. После чего у него возник умысел на получение взятки за обеспечение победы в торгах коммерческой организации и беспрепятственного исполнения нового контракта.
В период с февраля по апрель 2017 года он вступил в преступный сговор со своим знакомым, договорившись, что последний выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 млн. рублей с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 5 % от суммы контракта, что составило 6,6 млн. рублей. Посредник сообщил руководителю строительной компании о предложении, получив согласие принять участие в торгах на указанных условиях.
Впоследствии руководитель строительной компании добровольно отказался от передачи денег в виде взятки.
Добавим, что санкция ч.6 ст.290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
© «Вечерние ведомости»
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