Новости дня
13:02 | 30.09.2019
В Новоуральске выявлена незаконная рубка леса почти на полмиллиона рублей
Проведенной проверкой установлено, что жителем с. Мурзинки и иными неустановленными лицами на земельном участке Новоуральского участкового лесничества произведена рубка лесных насаждений: ели в количестве 8 деревьев, 1 березы и 1 ольхи. При этом разрешение на вырубку лесных насаждений на данном земельном участке не оформлялось, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно расчетам, сумма ущерба составила свыше 445 тыс. рублей.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что в 2015 году в Новоуральске был вырублен на территории около 200 гектаров, но уголовное дело впоследствии было закрыто (читать здесь). Речь идет об истории, связанной с вырубкой и хищением нескольких тысяч кубометров леса, принадлежащего АО «Уральский электрохимический комбинат» (дочка госкорпорации «Росатом»). Участок, на котором вырубался лес, был арендован ООО «Агрофирма Уральская».
© «Вечерние ведомости»
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