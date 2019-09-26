Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Домодедово

17:36 | 27.09.2019

Фото: Яндекс. Картинки

В аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом сообщил один из пассажиров. Рейс Москва — Екатеринбург вылетел 26 сентября в 23:45 из Домодедово.



Пассажиры рейса рассказали, что через семь минут после взлета командир экипажа по громкой связи объявил о разгерметизации салона, а старшая бортпроводница сообщила, что самолет возвращается обратно. Никакой паники не было.



Посадка произошла без происшествий. Однако некоторые пассажиры обратились в медпункт.



Самолет прилетел в Кольцово только сегодня в 12 часов дня.



В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что при наборе высоты сработала сигнализация неисправности компьютера системы автоматического регулирования давления воздуха в гермокабине. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета для устранения неисправности. На время задержки, в соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам были предоставлены все положенные услуги.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»