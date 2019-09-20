Уральский «Автомобилист» впервые в сезоне потерпел поражение

18:42 | 21.09.2019

Фото: Илья Родионов / «Вечерние ведомости»

В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» встретил московский «Спартак». Матч завершился первым поражением уральской команды со счётом 2:4.



Открыть счёт смогли уральцы за шесть минут до конца первого периода. На последних секундах игрового отрезка гости забили в ответ.



На первой минуте второго периода «Спартак» почти подряд забросил в ворота Коваржа две шайбы. Сократить отставание у «Автомобилиста» удалось лишь через шесть минут, однако затем московичи вновь пронзили уральские ворота, и период завершился с неутешительным для «Автомобилиста» счётом – 2:4. Третий период результата не дал.



Авторами заброшенных шайб (по порядку) стали Джефф Плэтт («Автомобилист»); Артём Фёдоров, Михаил Юньков, Яков Рылов («Спартак»), Питер Холланд («Автомобилист»), Максим Гончаров («Спартак»),



Напомним, уральский клуб отправляется на выездную серию по маршруту – Подольск («Витязь», 24.09), Москва («Спартак» 26.09), Хельсинки («Йокерит» 28.09).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»