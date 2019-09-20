Детей, пострадавших в Турции, встретили в аэропорту Екатеринбурга

17:10 | 21.09.2019

Сегодня днём в Екатеринбург прилетели дети, которых облили горящим маслом во время отдыха в Турции. Сейчас они находятся в больнице.



Отец семейства рассказал, что после инцидента отель взял всю вину на себя и разместил пострадавших в хорошей больнице, а также оплатил лечение. Как только врачи дали добро на перелёт, семья собралась и начала готовиться к возвращению домой. В два часа ночи детей отключили от капельниц и дали им обезболивающее.



В аэропорту семья вне очереди прошла паспортный контроль. Старший сын передвигался самостоятельно, младший – в инвалидной коляске (мальчику больно стоять, поэтому он не может ходить).



В Екатеринбурге сразу после приземления к детям поднялся фельдшер. Паспортный контроль семья прошла прямо на борту, после чего в карете скорой помощи, которая ждала возле самолёта, дети с мамой отправились в больницу №9.



«Мальчишки проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения. В больнице находится заместитель министра здравоохранения Елена Чадова. Ситуация с момента появления информации о ЧП под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева»,- сообщил глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.



Напомним, в турецком посёлке Кестель во время шоу повар допустил ошибку и облил детей горящим маслом. Среди пострадавших оказались два мальчика из Екатеринбурга – им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени. У второго – обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»