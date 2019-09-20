В Екатеринбурге пьяная женщина устроила аварию. Среди пострадавших ребёнок

10:30 | 21.09.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Хохрякова произошла авария с участием Opel и Skoda Rapid. Есть пострадавшие.



По словам очевидцев, Skoda стояла на светофоре. В это время сзади на большой скорости в неё влетел Opel, за рулём которого находилась женщина. Виновница ДТП лежала на руле и не выходила из машины до приезда «скорой». Врачи привели женщину в чувства, однако она начала агрессивно себя вести, толкаться и отказываться проходить медицинское освидетельствование. Очевидцы сообщают, что он неё сильно пахло алкоголем. Кроме того, женщина не могла нормально разговаривать и шаталась.



В Skoda в это время находились два молодых человека и девятилетний ребёнок. У пассажиров подозрение на сотрясение мозга. Сейчас они находятся в больнице.



За женщиной, устроившей ДТП, через некоторое время приехал кто-то из её знакомых.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»