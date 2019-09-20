На Урале загорелся цех по производству кошачьего корма. Для тушения в районе нет воды

Сегодня утром в Свердловской области в посёлке Бобровский произошёл пожар в цехе по производству кошачьего корма. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров.Тушение огня усложняется отсутствием близких водоисточников. Воду приходится брать из Исети, что находится в трёх километрах от места происшествия.В тушении задействованы 26 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе передвижной пожарный водоём объемом 13 кубических метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Причины произошедшего установят позже. Информации о пострадавших не поступало.