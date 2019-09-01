В Новоуральске после вмешательства прокуратуры сотрудникам предприятия выплатили задолженность на сумму свыше 8,2 млн рублей

18:07 | 20.09.2019

Фото: aif.ru

В Новоуральске прокуратура провела проверку в ООО ППФ «Стимул - Сети безопасности» и обнаружила нарушение в сфере трудового законодательства. Оказалось, что на предприятии скопилась задолженность по выплате зарплаты в размере 8,2 млн рублей. Сотрудники прокуратуры добились, чтобы 119 работникам выплатили всю сумму.



Такая задолженность образовалась на предприятии в период с января по апрель 2019 года. После вмешательства прокуратуры руководителю предприятия пришлось каждую неделю отчитываться о мерах, которые он предпринимает по погашению задолженности.



Кроме того, в отношении бывшего и нового директора предприятия были возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В результате оба были оштрафованы. Также в отношении бывшего директора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации).



В итоге сотрудники прокуратуры сумели добиться, чтобы задолженность по заработной плате была выплачена в полном объеме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»