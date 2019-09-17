В Екатеринбурге массовая драка перешла в перестрелку

15:12 | 18.09.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге на «Таганском ряду» произошла перестрелка. Инцидент произошел в пятом павильоне.



Все началось с массовой драки, перешедшей в перестрелку. Одному человеку выстрелили в лицо. Когда приехали две бригады скорой помощи и сотрудники полиции, все участники драки разбежались. Медики увезли раненого в больницу.



В полиции информацию пока не подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»