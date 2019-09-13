Трое российских боксеров вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

11:21 | 15.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Трое российских боксеров выступили в шестой день чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге, одержали победы и вышли в 1/8 финала, об этом сообщили организаторы турнира.



Первую победу российской сборной принес Василий Егоров, сразившись с Луисом Дельгадо из Эквадора в весовой категории до 52 кг. Второй поединок состоялся в весовой категории до 75 кг между Глебом Бакши и азербайджанцем Амином Кушховым. Третьим из российских спортсменов на ринг вышел Илья Попов. В категории до 63 кг он одержал победу над молдаванином Александром Параскивом.



Теперь в 1/8 финала Василию Егорову предстоит сразиться с Биалолом Беннама из Франции, поединок состоится 17 сентября. Глеб Бакши 16 сентября на ринге встретится с ирландцем Майклом Невином, а Илья Попов 17 сентября проведет поединок против Мулумбы Мбайя из Конго.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»