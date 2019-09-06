Сегодня в Екатеринбурге стартует чемпионат мира по боксу среди мужчин

12:12 | 8.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице стартует чемпионат мира по боксу среди мужчин. Уже сегодня в 16:00 пройдёт официальная жеребьевка.



В рамках открытия сегодня также пройдёт открытая тренировка с Костей Цзю. Она состоится в 12:30 в СКИФС УрФУ. Церемония открытия пройдёт в 18:00 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».



Стоит отметить, что вчера в Екатеринбург на чемпионат мира по боксу прибыли спортсмены сборной России. На чемпионате будут выступать Василий Егоров (категория до 52 килограммов), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Всего в соревнованиях примут участие около 500 боксёров из 90 стран мира.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»