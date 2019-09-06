Госавтоинспекция расследует ДТП с погибшим свердловчанином в Краснотурьинске

11:42 | 8.09.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Вчера утром в Краснотурьинске произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 62-летний свердловчанин переходил дорогу наискосок от остановочного комплекса, в момент, когда на него наехал водитель Тойота RAV4.



Уточняется, что ДТП произошло в зоне видимости пешеходного перехода на улице Абоимова. Водитель заметил пешехода в последний момент. Свердловчанин скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.



Сейчас по факту ДТП ведется следствие.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»