В Свердловской области в день выборов открылись 517 избирательных участков

10:05 | 8.09.2019

Фото: volgasib.ru

Сегодня, в единый день голосования, в Свердловской области открылись 517 избирательных участков, об этом рассказали в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Уральцы выбирают депутатов в городских округах Верхняя Тура, Верхотурье, Красноуфимск Махневском муниципальном образовании, городе Первоуральске, Тугулымском, Горноуральском и Серовском городских округах. Следует отметить, что в Серовском городском округе сегодня проходит ключевое голосование - там выбирают депутата в Госдуму. Также в Свердловской области проходят выборы в региональное законодательное собрание.



Напомним, избирательные участки в Свердловской области будут работать с 8:00 до 20:00.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»