Родственники осужденных: в колонии № 2 Екатеринбурга бунт

11:51 | 7.09.2019

В исправительной колонии № 2 расположенной практически в центре Екатеринбурга заключённые устроили бунт. Об этом со слов родственников осужденных сообщил портал Е1.RU.



По словам родственников, там якобы «вскрылись» 200 человек, нанеся себе увечья в виде резаных ран на руках и шеях.



«Больше 200 человек „вскрылись“. Кто порезал вены, кто горло. Они бунтуют против администрации колонии, говорят, их там избивают, издеваются», — сообщила изданию супруга одного из осужденных. По словам женщины, о происходящем в колонии ей по телефону сообщил муж. Однако связь оборвалась на середине разговора и других подробностей женщина не знает.



В пресс-службе ГУ ФСИН региона подтвердили факт нанесения увечий себе осужденными, но с оговоркой, сказав, что действительно несколько человек оцарапали себе руки, царапины обработаны медработниками колонии, более серьёзная медицинская помощь никому не потребовалась. В настоящее время сотрудниками ФСИН устанавливаются причины произошедшего.



«Выясняют причины, требования и так далее. Число [пострадавших осужденных], о котором говорят родственники, не соответствует действительности. Ни о каких беспорядках речь не идет, учреждение функционирует в обычном режиме», — прокомментировали инцидент в ведомстве порталу E1.RU.

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