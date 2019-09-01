В Верхнем Тагиле из-за аварии во время ремонта без газа остались 59 человек

18:45 | 4.09.2019

Фото: pro-volsk.ru

Из-за повреждения газопровода в Верхнем Тагиле без газа остались 59 жителей 4-х восьмиквартирных жилых домов. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, угрозы для населения и окружающей среды нет.



Речь идёт о газопроводе по улице Островского. Уточняется, что газопровод повредили во время проведения строительных работ. В зону отключения социально-значимые объекты не попали.



На данный момент на месте аварии ведутся восстановительные работы. Планируется, что газ пустят завтра.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»