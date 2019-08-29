Опять птицы: в Екатеринбурге экстренно сел самолёт из Санкт-Петербурга

В Екатеринбурге в аэропорте «Кольцово» совершил экстренную посадку самолёт «Уральских авиалиний», который летел из Санкт-Петербурга в Худжанд. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.Причиной посадки стало столкновение самолёта со стаей птиц при взлёте в аэропорту Санкт-Петербурга. На борту находилось 193 пассажира, в их числе 22 ребёнка, а также четыре члена экипажа. Посадка прошла благополучно. В результате произошедшего никто не пострадал.В авиакомпании сообщили, что после дозаправки самолёт отправится по маршруту.