В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №50

19:10 | 26.08.2019

Фото: busphoto.ru

С завтрашнего дня в Екатеринбурге поменяется маршрут автобуса №50. Как сообщили в ЕМУП «Гостранс», в схему движения добавят 14 остановок.



С 27 августа название маршрута поменяется на «17 Мехколонна – П.Шаманова – УрФУ» и будет включать в себя следующие остановки: «Рабочая» (по ул. Краснолесье) в направлении 17 Мехколонны, «Полянка», «Чкалова — Краснолесье», «Барвинка», «Двинская», «Академический микрорайон», «Павла Шаманова», «Вильгельма де Геннина», «Преображенский парк», «ЖК «Аксиома», «Микрорайон Европейский», «Квартал «Преображенский», «ЖК «Сахаров», «ТК Академический» (по ул. Академика Сахарова) в направлении УрФУ.



Напомним, маршрут №50 назывался «17 Мехколонна – Патра – УрФУ» и включал в себя остановки «Рабочая», «Лесная» и «ТК Академический», сейчас эти остановки отменены.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»