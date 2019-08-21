В Свердловской области из-за обрушения породы в шахте пострадал рабочий

19:49 | 21.08.2019

Фото: livejournal.com

В шахте «Ново-Кальинская» Свердловской области из-за обрушения породы пострадал рабочий.



Речь идёт о месте добычи бокситовой руды в посёлке Калья Североуральского городского округа. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что обрушение произошло на глубине 1240 метров в результате горного удара.



Как рассказали в пресс-службе МЧС, к одному работнику в шахте сейчас отрезан доступ. На данный момент на место происшествия направили 15 спасателей. Кроме того, над ликвидацией последствий обрушения в шахте работает 23 человека. Отмечается, что работы временно приостановлены только на участке обрушения. Эвакуировать рабочую смену из 56 человек не стали, шахта продолжает работать в штатном режиме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»