В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух бывших силовиков

22:02 | 20.08.2019

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области несколько часов назад задержали двух граждан, имеющих либо имевших отношение к силовым структурам. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников.



По неподтвержденной информации, одним из задержанных является бывший старший оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД по Первоуральску Марат Адиуллин, ныне –индивидуальный предприниматель, успевший за последние четыре месяца заключить 10 госконтрактов, в том числе с ФКУ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Свердловской области».



По данным издания, задержание касается некоего дела, датированного 2017 годом, когда Адиуллин еще числился сотрудником органов внутренних дел. Впрочем, официального подтверждения данной информации нет.



Фамилия другого задержанного – некто Молоков. Собеседники издания припоминают, что ранее сотрудник с аналогичной фамилией проходил службу в ОБЭП ОВД Первоуральска, а совсем недавно перевелся в аналогичное подразделение в Екатеринбург.



По неофициальным сведениям, задержание проходило в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки).

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