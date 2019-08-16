В Свердловской области пьяный водитель на «Лексусе» наехал на четырёх человек

11:52 | 18.08.2019

Фото: volgoduma.ru

В селе Кленовском ночью пьяный свердлвчанин за рулём «Лексуса» наехал на четырёх человек. Среди пострадавших есть подростки.



У одной из пострадавших девушек медики диагностировали перелом руки выше локтя со смещением, также досталось одному из молодых людей – у него травма ноги. Остальные ребята из компании отделались синяками и ссадинами.



«Он со спины наехал. Получается, двоих не сильно зацепило, а вот меня и еще одного друга нормально. Меня откинуло, а ему попало по ноге. Когда в меня въехали, я просто упала без сознания и очнулась только в машине скорой помощи. У друга синяки и ссадины на ногах, у одной подруги небольшие ссадины из-за того, что отпрыгнула в канаву, а у четвертого на велосипед вроде бы наехали. Друзья рассказали, что когда все случилось, они сразу вызвали полицейских, скорую, и когда виновник выходил из машины, у него было недоумение: что он такого сделал? Слава богу, он не уехал никуда, потом приехала полиция и в машину его забрали», – рассказала порталу E1.RU получившая в этом ДТП перелом руки 18-летняя Лера.



Сейчас точные обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»