Из-за аварии в Полевском без газа остались 116 многоквартирников

21:08 | 14.08.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Полевском из-за повреждения газопровода без газа остались 116 многоквартирников и 2626 частных домов, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Речь идёт о газопроводе высокого давления по улице Красноармейской. В ГУ МЧС отметили, что угрозы для населения и окружающей среды нет, однако восстановления газоснабжения свердловчанам придётся ждать до завтра.



На данный момент на месте работают специалисты газовой службы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»