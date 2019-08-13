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21:00 | 13.08.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Попала в ДТП и сразу оформила ОСАГО: в Екатеринбурге женщину обвинили в страховом мошенничестве

Мировой суд Орджоникидзевского района города Екатеринбурга осудил гражданку, обвиняемую в страховом мошенничестве.

12 апреля на улице Свердлова произошла авария с участием двух автомобилей, после чего водители отправились в пункт оформления ДТП Орджоникидзевского района. В ходе оформления стало известно, что полис страхования ОСАГО у женщины-водителя начинает действовать с 13:51 12 апреля. ДТП, согласно фотографиям, произошло в 13:22, однако позже стало известно, что точное время аварии – 14:20.

В ходе расследования было установлено, что автовладелица на момент столкновения не имела полиса ОСАГО, а оформила его сразу же после ДТП, а затем уже обратилась в ГИБДД.

Женщине назначили наказание в виде судебного штрафа. Если бы продуманная схема сработала, страховая компания получила бы ущерб на сумму более 180 тысяч рублей.

Попала в ДТП и сразу оформила ОСАГО: в Екатеринбурге женщину обвинили в страховом мошенничестве

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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