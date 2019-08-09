В Екатеринбурге 16 и 17 августа перекроют дороги в центре города. Публикуем ограничения

14:46 | 12.08.2019

Фото: Юрия Ломакина / екатеринбург.рф

Накануне Дня города и непосредственно в день праздника в Екатеринбурге закрывается движение всех видов транспорта на некоторых улицах города из-за проведения культурно-массовых мероприятий.



Согласно постановлению мэрии города движение будет закрыто:



– 16 августа с 18:00 до 21:30 (на время концерта Уральского академического филармонического оркестра) – по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Хохрякова, с пропуском трамваев;

– 16 августа с 22:00 до окончания праздничных мероприятий – по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина; по улице Пролетарской, от улицы Дзержинского до улицы Первомайской;

– с 22:00 16 августа до 04:00 18 августа – по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

– 17 августа с 04:00 до окончания праздничных мероприятий – по проспекту Ленина, от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта;

– 17 августа с 06:00 до окончания праздничных мероприятий: по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Хохрякова; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской; по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина; по улице Бориса Ельцина, от дома № 10 по улице Бориса Ельцина до улицы Челюскинцев; по улице Дзержинского, от улицы Горького до улицы Царской; по улице Первомайской, от улицы Горького до улицы Царской; по улице Горького, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского; по улице Клары Цеткин, от улицы Горького до улицы Пролетарской, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской, и у Свердловского государственного академического театра драмы к 21:30 17.08.2019.



С 08:00 17 августа до 08:00 18 августа будет закрыто движение транспорта:



– по улице Вильгельма де Геннина, от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова;

– по проспекту Академика Сахарова, от улицы Рябинина до дома № 47 по проспекту Академика Сахарова.



С 19:00 17 августа до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта:



– по улице 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева;

– по улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

– по улице Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской;

– по улице Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта.



С 19:00 17 августа до окончания праздничных мероприятий закрыто движение с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки:



– на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева;

– на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта;

– на проспекте Ленина, у Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета;

– на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

– на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева, к 21:30 17 августа.



Помимо этого, будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года с 00:00 14 августа до 06:00 18 августа. МБУ «Городская служба автопарковок» приостановит эксплуатацию платных парковок:



– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Малышева, – с 22:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий;

– по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева, – с 22:00 16 августа до 04:00 18 августа.



ЕМУП «Городской транспорт» и ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» перенесут окончание работы общественного транспорта с 24:00 17 августа на 01:00 18 августа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»