Легенда уральской прокуратуры Леонид Драпкин умер на 95-м году жизни

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Сегодня, 11 августа, на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Леонид Драпкин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.Драпкин – известный советский и российский учёный-криминалист, доктор юридических наук (1988), профессор (1989), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997), почётный работник прокуратуры (2004), академик РАЮН (1999).С июня 1942 года по май 1945 года Леонид Яковлевич участвовал в Великой Отечественной войне, за что был награждён Орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» и многими другими государственными наградами.Драпкин являлся профессором кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета. Его вклад в криминалистику отмечен почётным званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», серебряной медалью ООН «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы» и медалью А.Ф. Кони.Работал в следственных органах прокуратуры Свердловской области с 1956 по 1967 годы. Затем был следователем прокуратуры Железнодорожного района Свердловска, старшим следователем прокуратуры Свердловской области, прокурором-криминалистом прокуратуры Свердловской области.