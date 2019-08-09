6,5 тысяч человек, и все бегут: в Екатеринбурге состоится марафон «Европа – Азия»

Уже завтра, 11 августа, в Екатеринбурге состоится марафон «Европа – Азия». Участие в забеге примут 6,5 тысяч человек (в том числе 534 спортсмена из 18 стран).Старт и финиш в этом году с площади 1905 года перенесли к «Екатеринбург-Арене». Всего в рамках забега будет четыре дистанции: 3 км для новичков (старт в 12:00), 10 км для любителей (старт в 9:00), 21,1 км для подготовленных бегунов (старт в 8:10) и 42,2 км для профессионалов (старт в 8:00).Для детей в этом году подготовили дистанцию в 400 метров по периметру стадиона. Сбор в 11:00, старт – в 12:00.Всем желающим необходимо пройти регистрацию сегодня до 20:00 на «Екатеринбург-Арене», Gate 1, вход № 30. Для этого нужно предоставить паспорт и медицинскую справку о допуске к забегу (полученную не раньше, чем за полгода до марафона).При регистрации всем участникам выдадут стартовый пакет, в котором находится номер с чипом хронометража, футболка с символикой марафона и наклейка для сдачи вещей в камеру хранения.