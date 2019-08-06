Новости дня
09:38 | 7.08.2019
Фото: Наиль Фаттахов
Несколько участков дорог закроют в Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей и канализаций
До 14 августа ограничат движения на пересечении Шейкмана и Попова. На участке начнутся работы по переустройству дождевой канализации. Объезд: улицы Московская, Малышева, Сакко и Ванцетти.
На перекрёстке улиц Мичурина и Тверитина ограничения уже внесены. Продлятся они до шестого сентября, после чего движение вновь восстановится. Объезд: улицы Востояная, Большакова и Мичурина.
До 25 сентября из-за ремонта теплотрассы на Калинина движение для транспорта будет закрыто на улице Индустрии от дома № 26а до дома №28. Объезд: улицы Индустрии, Уральских рабочих, Стахановская, Кировградская и проспект Орджоникидзе.
До 15 октября движение перекроют на улице Красноармейской на участке от парка Павлика Морозова до Декабристов. Объезд: улицы Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского.
Также до 15 октября из-за работ по прокладке канализации закроют движение по улице Библиотечной от Гагарина до Мира.
Отметим, сведения о дорожных работах и всех перекрытиях в городе опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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