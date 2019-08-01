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21:44 | 2.08.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Дочь с простреленной головой, отец и мать мертвы: на Урале произошла стрельба

В Свердловской области в селе Тимофеево из огнестрельного оружия застрелили мужа с женой. В результате стрельбы пострадала и дочь супружеской пары – девушку 1998 года рождения с ранением головы доставили в больницу Ирбита.

Инцидент произошёл на улице Черёмушки в собственном доме семьи. В настоящее время полицеские прикладывают все усилия, чтобы поймать преступника по горячим следам. Также по уголовному делу работает усиленная следственно-оперативная группа.

Дочь с простреленной головой, отец и мать мертвы: на Урале произошла стрельба


«Раскрытие этого чудовищного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области. Представители МВД совместно с нашими коллегами из регионального СКР отрабатывают круг связей погибших, их личные взаимоотношения, устанавливают род их деятельности. На причастность к убийству оперуполномоченные проверяют в том числе лиц, ранее судимых и склонных к такого рода злодеяниям»,– сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, пострадавшая находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. За её здоровьем пристально следят как местные врачи, так и врачи, которые приехали на операцию из Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

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