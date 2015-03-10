В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и УЭБиПК «накрыли» подпольный цех и склад с «паленкой»

17:58 | 1.08.2019

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сотрудники УФСБ России по Свердловской области и оперативники УЭБиПК регионального полицейского главка при силовом сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии выявили и пресекли деятельность цеха по розливу поддельного спиртного. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников силовых структурах.



По данным издания, спецоперация, в ходе которой была пресечена деятельность линии по розливу алкогольной продукции и склад с готовой продукцией, была проведена днем 31 июля.



Сотрудниками силовых ведомств было изъято около 200 тысяч бутылок с фальсифицированной алкогольной продукцией.

© «Вечерние Ведомости»