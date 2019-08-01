Демидовская больница в Нижнем Тагиле лишилась сразу нескольких хирургов

17:34 | 1.08.2019

Фото: oblgazeta.ru

Демидовская больница в Нижнем Тагиле переживает не лучшие времена: в течение 2019 года её штат покинули восемь хирургов. Теперь ещё несколько специалистов подали заявления об увольнении. Самое страшное, что сегодня в больнице были отменены все плановые операции.



В больнице говорят, что пациенты, находящиеся на стационарном лечении в отделениях, получают всю необходимую медицинскую помощь. В связи с кадровым дефицитом врачей-хирургов приняты меры по изменению маршрутизации госпитализации пациентов, которым требуется экстренная помощь, а плановая оказывается в прежнем порядке. Пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи (которых доставляют на «скорой»), временно будут госпитализироваться в городские больницы № 1 и № 4.



Отмечается, что врачи получали достойную зарплату. Причиной массового увольнения могло стать недовольство состоянием здания и оборудования, которое находится в распоряжении врачей, говорят в больнице.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»