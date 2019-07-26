В Екатеринбурге на Химмаше из-за столкновения автомобилей пострадали четыре человека

14:45 | 29.07.2019

Фото: vk.com Абдухаким Рахмонов для «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня, 29 июля, в Екатеринбурге на Химмаше столкнулись три автомобиля, из-за чего пострадали четыре человека.



По словам подписчика паблика «Инцидент Екатеринбург» Абдухакима Рахмонова, Mitsubishi выезжал из двора на улицу Димитрова и врезался в Renault, который на высокой скорости выехал на встречную полосу. В ДТП также пострадал фургон Fiat Ducato – при столкновении у него помяли дверь.



«По предварительным данным, произошло столкновение трех машин. Есть пострадавшие в аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД, медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, производят замеры, опрашивают участников и очевидцев аварии», – сообщили в ГИБДД города.



В ДТП пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»