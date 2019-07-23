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14:41 | 27.07.2019
Фото: Znak.com
В Екатеринбурге пьяный водитель на BMW X5 протаранил On Bar на Радищева
Как прокомментировал изданию Znak.com руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, водитель BMW не один, а два раза пытался вынести входную группу заведения с помощью автомобиля, перед этим изрядно подвыпив и поскандалив в этом же заведении. Причиной скандала, устроенного подвыпившим посетителем, стала бутылка шампанского стоимостью 100 тысяч рублей, оплачивать которую он отказался.
«Действительно, такой инцидент имел место. Тревожное сообщение о нем поступило сегодня в 06:56 в дежурную часть отдела полиции № 5 УВМД по Екатеринбургу. Водитель BMW Х5 черного цвета не один, а два раза протаранил входную группу увеселительной точки, причинив учреждению определенный ущерб, точная сумма которого сейчас потерпевшей стороной определяется.
После своего „геройского“ поступка лихач, по предварительным данным, скрылся с места происшествия на такси, бросив поврежденную машину в эпицентре событий. Представители руководства бара написали по данному факту заявление в органы внутренних дел с просьбой привлечь к ответственности виновника ЧП. По данному обращению полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.
Личность дебошира представителями МВД сейчас выясняется. По оперативным сведениям, это мужчина по имени Александр, который сам был посетителем заведения. Он заказал бутылку шампанского стоимостью 100 тысяч рублей, перевел в формате онлайн лишь 50% от ее стоимости, то есть 50 тысяч рублей. Возможно, он находился в такой степени опьянения, что не осознавал, что и сколько стоит и нужно ли ему это. А когда до него дошло, вполне возможно, раздумал, в связи с чем устроил скандал, потребовал вернуть ему деньги. Получив отказ, он решил отомстить», — рассказал Валерий Горелых изданию.
© «Вечерние Ведомости»
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