У пассажирки пена изо рта: под Верхней Пышмой насмерть сбили мотоциклиста

Минувшим вечером, около 21:00, под Верхней Пышмой на участке дороги рядом с поворотом на посёлок Красный водитель Subaru сбил мотоцикл. Байкер погиб на месте, пассажирку в тяжёлом состоянии доставили в больницу.26-летний водитель Subaru в трезвом состоянии выезжал с второстепенной дороги из посёлка Красный и не уступил дорогу мотоциклу, что и послужило причиной столкновения. Байкер ехал по главной полосе в направлении посёлка Кедровое.По словам очевидцев, в результате страшной аварии мотоциклист погиб сразу же, а пассажирка находилась в полубессознательном состоянии. У неё шла пела изо рта. Девушка не открывала глаза, пыталась поднять голову, шевелила ногой. Документов у них с собой не оказалось.На место происшествия прибыла «скорая помощь». После осмотра врач сказал, что не уверен, что у девушки много шансов. Сейчас она находится в больнице. О её состоянии не сообщается.