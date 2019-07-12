МЧС предупреждает свердловчан о дождях, грозах и сильном ветре

15:11 | 14.07.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о сильных дождях, грозах, крупном граде и ветре до 25 м/сек 15 июля.



Свердловчанам не рекомендуют выходить на туристические и горные маршруты при ухудшении погоды. Также при усилении ветра и грозах спасатели просят жителей находиться в зданиях и контролировать детей. Кроме того, при сильном ветре не следует находиться в автомобиле или общественном транспорте. В случае грозы спасатели советуют отключить мобильные телефоны и не находиться рядом с металлическими конструкциями, линиями электропередач, а также возле токоотводов.



В случае, если вашей жизни угрожает опасность, спасатели просят обращаться по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России-«101» либо по единому номеру вызова экстренных служб – «112».